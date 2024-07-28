ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir?
ALES 2 sınavı 28 Temmuz Pazar günü 10.15 itibariyle başladı. Sınava katılım sağlayan yurttaşlar, şimdi sonuçların açıklanma tarihini merak ediyorlar. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir?
2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 28 Temmuz'da 81 ilde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sınav gününün gelmesiyle birlikte yurttaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ALES sonuçlarının açıklanma tarihi oldu. Peki, ÖSYM takvimine göre ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takviminde yer alan bilgiye göre; ALES sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçlar bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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