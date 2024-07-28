Yayınlanma: 28.07.2024 - 10:13

Güncelleme: 28.07.2024 - 10:13

Sınavsız ikinci üniversiteyi okumak isteyen adaylar gözünü Açıköğretim Fakültesi kayıtlarına çevirdi. Yurttaşlar, kayıtların nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF, AUZEF kayıtları nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF ve AUZEF için sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı, kayıt yaptırmak isteyen üniversite mezunları diledikleri programı seçerek öğrenim görebiliyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF ikinci üniversite kayıtları çevrimiçi başvuru ve kayıt Tarihleri 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 10:00’da başladı. Kayıtlar 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 17:00’da sona erecek. Başvuru işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılabilecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYITLARI NE ZAMAN?

AUZEF 2024 2025 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 27 Temmuz- 27 Eylül tarihlerinde gerçekleşecektir. Başvurular https://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kayıt tarihleri içerisinde yapılabilecek.