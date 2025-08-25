YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca aday, hangi üniversite ve bölüme yerleşeceğini merak ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının "http://ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını bildirdi.



YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sorgulama ekranı aktifleştirildikten sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sisteme giriş yaparak kazandığı okulu ve bölümü öğrenecek.