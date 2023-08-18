YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Üniversite tercihi yapan öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan YKS tercih sonuçları açıklamasına çevirdi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:54
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak, ÖSYM uyguladığı sınavların sonuçlarını genelde 15 gün içerisinde duyuruyor.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

Milyonlarca öğrencinin gözü 2023 YKS tercih sonuçları için ÖSYM AİS ekranında. Üniversite tercih sonuçları için erişim ekranı henüz açılmadı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.


2023 yks YKS Tercih sonuçları

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