YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:49

Güncelleme: 05.08.2024 - 12:49

3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu YKS tercih dönemi pazar günü sona erdi. Sınava katılan adaylar uzatılan tercih dönemi sonucunda tercihlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirdi. Tercih dönemi sonunda gözler yeniden ÖSYM'ye döndü. Adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih dönemi ÖSM tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos Pazar gününe kadar uzatılmıştı.

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz verilmedi. Tercih sonuçlarının üniversite kayıtları başlamadan açıklanması bekleniyor.

Adaylar tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları bu yıl 19 Ağustos'ta başlayacak. Kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından kontenjanlar açıklanarak ek tercih süreci başlayacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından 19 Ağustos'ta başlayacak lan üniversite kayıt işlemlerinin ardından üniversitelerin boş kontenjanları belli olacak. Açıklanan kontenjanların ardından ek tercih dönemi başlayacak.