YKS’ye saatler kaldı... Uzmanından son uyarılar: ‘Bu sınav bir son değil, sadece bir durak’

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başlıyor. 2.5 milyondan fazla kişinin başvurduğu sınavın ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın yapılacak. Adaylar pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girecek. Bu kapsamda uzmanlar, adayların sınav öncesi kaygılarını azaltması için yapılması gerekenlere ilişkin bilgileri paylaştı.

“ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM” DÜŞÜNCESİ ÖNEMLİ

Beslenme ve uykunun önemli olduğunu belirten uzmanlar, uykunun yeterli alınması ve aşırı şeker ile kafeinden kaçınılması gerektiğini söyledi.

“Sınav zor olacak” gibi olumsuz düşüncelerin zihinden atılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, adayların “Başaramayacağım” yerine “Elimden geleni yapacağım” düşüncesinde olması gerektiğini belirtti. Uzmanlar öte yandan sınava kalan şu kısa sürede sakatlanma riski olan sporlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı.

“KENDİNİZİ KIYASLAMAYIN”

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Psikolog Gözde Nur Şahin ise, “Bugün geçmişin ve geleceğin irdelenmesi gereken bir gün değil. Bu sınav sadece yolun bir parçası, kişinin kimliğini tanımlayan bir şey değil. Herkesin yolu ve süreci farklı. O sebeple kendinizi bir başkasıyla kıyaslamayın çünkü bu oldukça yanıltıcı olabilir” dedi.

“SON DAKİKA TAKTİKLERİNDEN KAÇININ”

Sınav günü ne giyileceği, nasıl bir kahvaltı yapılacağı, sınavdan sonra nereye gidileceği ve sınav bittikten sonra nasıl rahat edileceğinin düşünülmesinin zihinsel yükü azaltacağını ifade eden Şahin, “Sınavla ilgili son dakika taktikleri ve planlamalarından olabildiğince kaçınılmalı” ifadelerini kullandı.

KAYGI İÇİN 4-7-8 EGZERSİZİ

“Kaygıyı bastırmaya ve adlandırmaya çalışın” diyen Şahin, “Kaygılıyım ama bu çok normal, çünkü bu sınav benim için önemli” demek, kaygıyı yönetmenin ilk adımıdır” diye konuştu. Kaygı yönetimi için ise, “4-7-8 nefes alma tekniği” tavsiyesinde bulundu. Şahin, “Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alın, nefesinizi 7 saniye tutun, ardından ağzından yavaşça 8 saniye boyunca nefes ver. Bunu 3-4 tur tekrarladığında bedenin ve zihnin gevşemeye başlar” dedi.

“SINAV SENİ TANIMLAMAZ”

Bu sınavın bir son değil, sadece bir durak olduğunu vurgulayan Şahin, adaylara son olarak şu uyarıda bulundu: “Unutma, yolun hâlâ uzun ve sen bu yolda yürümeye hazırsın. Belki bazen yavaş ilerleyeceksin, belki yön değiştireceksin ama bu senin yolculuğun. Ne olursa olsun, bu sınav seni tanımlamaz.”