YKS'yi yapay zekaya çözdürdüler : Toplam 11 yanlış yaptı, matematikte zorlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 21 Haziran'da yapılan Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuyla birlikte tamamlandı. Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının aynı gün ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılmasının ardından, milyonlarca adayın heyecanlı bekleyişi başladı. Toplamda 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu sınav sonrası öğrenciler, soruların genel olarak rahat geçtiğini ancak özellikle matematik testinde zorlandıklarını ifade etti.

Sınavın ardından dikkat çeken bir çalışma, sosyal medyada "akademiklink" kullanıcı adıyla bilinen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'dan geldi. Prof. Dr. Özkara, 2026-YKS sorularını yapay zeka modellerine yükleyerek yanıtlamasını istedi.

CLAUDE "NAZLI" ÇIKTI, GEMİNİ 11 YANLIŞ YAPTI

Çalışmasının detaylarını paylaşan Özkara, yapay zeka modellerinden Claude'un bu süreçte "oldukça nazlı" davrandığını ve sorulara geç yanıt verdiğini belirtti.



Gemini modelinin verdiği yanıtları ve performansını inceleyen Özkara, yapay zekanın sınavda toplam 11 yanlış yaptığını ortaya koydu.

Yapılan test sonucunda Gemini'nin derslere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Türkçe: 1 yanlış

Sosyal Bilgiler: 1 yanlış

Matematik: 5 yanlış

Fen Bilimleri: Yanlış yok

Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 ve Matematik: Sıfır yanlış

Fen Bilimleri: 4 yanlış

BAŞARISINI HER YIL ARTIRIYOR

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekanın geçmiş yıllardaki YKS performans verilerini de karşılaştırmalı olarak paylaştı. Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zekanın sınav başarısındaki yükseliş dikkat çekti. Özkara'nın aktardığı verilere göre yapay zeka; 2024 yılında toplam 124.25 net, 2025 yılında 197.5 net elde ederken, 2026 yılındaki sınavda ise başarısını belirgin bir şekilde artırarak toplamda 266.25 nete ulaşmayı başardı.





