YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi: Sorular genelde kolaydı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 13:39

Güncelleme: 10.06.2024 - 13:39

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) tamamlandı. Adaylar, soruların ''genellikle kolay'' olduğunu söyledi. Sınav sisteminden yakınan bir öğrenci, "Bu sınav sistemini saçma buluyorum. Tek bir hakkın var. Bugün başın ağrısa bir şey olsa bütün yılın gidiyor. Diyelim ki, matematik bilmiyorsun ama hukuk alanında becerilerin var ama matematik çözemediğin için hukuk okuyamıyorsun. O yüzden bana saçma geliyor" dedi.

YKS’nin ikinci oturumu AYT, saat 13.15’te sona erdi. 1 milyon 983 bin 766 adayın katıldığı sınavda, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

“BEN ZATEN YURT DIŞINDA OKUYACAĞIM''

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adaylar, sınav çıkışı sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut sınav sistemini saçma bulduğunu söyleyen bir öğrenci, yurt dışına gitmeyi hedeflediğini belirterek, ''Bu sınava girmek için girdim. Bu sınav sistemini saçma buluyorum. Tek bir hakkın var. Bugün başın ağrısa bir şey olsa bütün yılın gidiyor. Ben zaten yurt dışında okuyacağım. Sınav çok kolaydı bence. Çok iyi geçti benim için. Dünkü sınav da çok kolaydı. Diyelim ki matematik bilmiyorsun ama hukuk alanında becerilerin var ama matematik çözemediğin için hukuk okuyamıyorsun. O yüzden bana saçma geliyor” dedi.

''GEOMETRİ KISMI İNANILMAZ ZORDU''

Sınava son dakikada bisikletle yetişen bir öğrenci ise, sınavın geçmiş yıllara göre daha kolay olduğunu söyleyerek, ''Şu an Ankara Üniversitesi’nde Enerji Mühendisliği okuyorum. Sabah ufak bi kaza yaptım. O yüzden geç kaldım biraz. Ben daha önce de birçok kez bu sınava girmiştim. Geçmiş yıllara göre kolay bir sınavdı. Geometri kısmı inanılmaz zordu'' ifadesini kullandı.

“FARKLI SORU TİPİ YOKTU''

Sınavın, ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki düzenlenen sınavlarla benzer olduğunu belirten, bir diğer öğrenci de şunları söyledi:

“Sınav güzel geçti. Ben daha detaylı sormalarını bekliyordum edebiyattan. Beklediğim kadar detaylı değildi. Onun dışında çok fazla emek harcadık. Umarım karşılığını alırız. Farklı bir soru tipi yoktu. Sınavdan önce ÖSYM’nin geçmişteki sorularını çözerseniz gayet yapılacak bir sınavdı.''

Geçmiş yıllarla benzer bir sınav olduğunu belirten bir başka aday da "Beklediğimden iyi geçti. Her şey kontrolüm altındaydı. Ben geçen senenin sorularına da baktım aşağı yukarı aynıydı. Bazı belirleyici sorular vardı ama bence doğrultulu olmuş. Hedefim İşletme okumak. Tutturacağıma inanıyorum" diye konuştu.

''BURADA BEKLEMEK BAMBAŞKA BİR DUYGUYMUŞ''

Sınavı değerlendiren bir veli de hazırlık sürecinin kendileri için de çok stresli geçtiğini vurgulayarak, “Uzun ve zor bir yıl geçirdik. Oğlum çok çalıştı. Umarım emeklerinin karşılığını alabilirler. Bizim için de zorlu bir süreçti. 1 yıl boyunca hazırlık yaptık. Zor bir sene. Bu derde düşmeden bu durumu anlamak zor. Ben üniversitede hocayım ama burada beklemek bambaşka bir duyguymuş” diye konuştu.