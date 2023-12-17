Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:04

Güncelleme: 17.12.2023 - 11:04

2023 Yılı YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Peki, YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 YLSY bursu ne kadar oldu? YLSY bursuna kimler başvurabilir?

YLSY NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.

YLSY BURSU BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme (YLSY) bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödeniyor. 2023 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü eğitim burs başvuruları 19-29 Aralık 2923 tarihleri arasında alınacak.

YLSY BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YLSY burs miktarlarını açıkladı. Yılmaz açıklamasında; ''Eğitiminiz boyunca aklınızı maddi sorunlara değil; bilimsel gelişime daha iyi odaklayabilmeniz için MEB burslusu öğrencilerimizin burs miktarını bulundukları ülkenin enflasyonuna bağlı olarak değişen oranlarda yükseltiyoruz. Bu artışla birlikte öğrencilerimiz, kırtasiye ödeneği ile dahil Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 1780 dolardan 2 bin 426 dolara, İngiltere'de aylık 1200 sterlinden 1646 sterline , Almanya'da 1490 avrodan aylık 1993 avroya yükselmiş şekilde burslarını alacaktır. Böylece hiçbir öğrencimizi bulundukları ülkede enflasyona ezdirmeyecek bir artış yapmış olduk. Hepinize hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

YLSY BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lisans mezunu olmak,

Lisans mezuniyet notu 4 üzerinden en az 2.50 olmak (Sadece yüzlük notu olan adaylar için 100 üzerinden en az 65 olmak),

Her yıl ilan edilen kılavuzlardaki yaş şartını sağlamak,

ALES’ten en az 75 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir),

Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),vSağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir).

YLSY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar geçerli ALES puanlarını kullanarak REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden başvurularını yaparlar. İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanın %40'ı ve lisans mezuniyet notunun %20'si alınarak oluşturulan YLSY Başvuru Puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır.Adaylar, birden fazla lisansüstü öğrenim grubundan sözlü sınava giremezler, sadece ALES puanı ve lisans mezuniyet notu üstünlüğüne göre sözlü sınavına çağrıldıkları lisansüstü öğrenimi grubunun sınavına girebilirler.