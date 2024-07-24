YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotu, 2024 YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerinin başlayacak olmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 19:58
YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
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YÖK Atlas tercih robotu, öğrencilerin TYT ve AYT sınavlarından aldıkları puanlara göre, üniversiteye yerleştirme konusunda fikir sahibi olmalarını sağlıyor. Peki, YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

YÖK ATLAS MODÜLLERİ

YÖK Atlas programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modüllerinin yanı sıra ‘Üniversitelerimiz’, ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Mezun Başarı Atlası’, ‘Net Sihirbazı’ ve ‘Tercih Listem’ gibi modüller de yer alıyor.

2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellenecek.


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