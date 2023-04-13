YÖK durduramıyor: KTO Karatay'da adrese teslim kadro

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

Elektrik-elektronik mühendisliği bölümü için açılan ilanda “Haberleşme mühendisliği veya güç elektriği alanlarında akademik çalışmaları bulunma”, inşaat mühendisliği için açılan ilanda “Ulaştırma anabilim dalında doktorasını yapmış olma” şartları yer aldı.

Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü için “makro iktisat alanında yayın yapmış olma ve ekonomik kriz, dış ticaret alanlarında yayın ve çalışmaları olma”, psikoloji bölümü için ise “duygu düzenleme, merhamet konularında çalışmaları olma” şartı arandı.

Sağlık bilimleri yüksek okulu için açılan ilanda “çocuk gelişimi ve ev yönetimi eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olma” şartları yer aldı.