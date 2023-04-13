YÖK durduramıyor: KTO Karatay'da adrese teslim kadro

Adrese teslim kadro ilanları üniversitelerde yer almaya devam ediyor. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve meslek yüksekokulları için, kadro ilanı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımladı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00
YÖK durduramıyor: KTO Karatay'da adrese teslim kadro
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Elektrik-elektronik mühendisliği bölümü için açılan ilanda “Haberleşme mühendisliği veya güç elektriği alanlarında akademik çalışmaları bulunma”, inşaat mühendisliği için açılan ilanda “Ulaştırma anabilim dalında doktorasını yapmış olma” şartları yer aldı.

Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü için “makro iktisat alanında yayın yapmış olma ve ekonomik kriz, dış ticaret alanlarında yayın ve çalışmaları olma”, psikoloji bölümü için ise “duygu düzenleme, merhamet konularında çalışmaları olma” şartı arandı.

Sağlık bilimleri yüksek okulu için açılan ilanda “çocuk gelişimi ve ev yönetimi eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olma” şartları yer aldı. 


Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi Atama

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