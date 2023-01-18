'Katip Çelebi Üniversitesi’nde adrese teslim yemek ihalesi' iddiası Meclis'e taşındı!

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 11:55

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 11:55

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, “Katip Çelebi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yemek ihalesini” Meclis gündemine taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Bir süre önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere ücretsiz yemek servisi yapan aracının Katip Çelebi Üniversitesi Kampüsüne sokulmadığını anımsatan CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, “Böylece, öğrencilere ücretsiz yemek vermek gibi sosyal belediyeciliğin gereğinin yerine getirilmesine üniversite yönetimince izin verilmedi. Bunun yerine üniversitenin dışında, tozun toprağın arasında öğrencilere yemek ikram edilebildi. Rektör ise bunu izlemekle yetindi” dedi.

“TÜM KAMU KURUMLARI GİBİ ÜNİVERSİTELERİMİZ DE ARPALIK GİBİ YÖNETİLİYOR”

Kılıç, üniversitenin yemek ihalelerinin mutlaka incelenmesi ve irdelenmesi gerektiğini vurgulayarak, “İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde yemek ihalelerinde neler oluyor? Belediyemizin ücretsiz yemek dağıtmasının engellenmesinin üniversitenin yemek ihalesi ile ilgisi var mı? Buradan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, Katip Çelebi Üniversitesi yönetimine soruyorum; üniversitenin yemek ihalesi hangi tarihte yapıldı ve neden iptal edildi? Bu yemek ihalesi iptal edildikten sonra hangi gerekçelerle 21/b dediğimiz pazarlık usulüyle ihale yapmaya karar verdiniz? Pazarlık usulüyle bugüne kadar kaç ihale yaptınız? Bu ihaleleri hangi bedellerle hangi firmalar aldı? Bu soruların yanıtlarını bekliyorum. Umarım bu konularda Sayın Bakanın ve üniversite yönetiminin bize vereceği yanıtlar vardır. Eğer bu sorularıma yanıt alamazsam yeni sorular da sorarak Katip Çelebi Üniversitesi’ndeki farklı ihaleleri de kamuoyunun gündemine taşımaya devam edeceğim. Bilim ve fikir yuvası olması gereken üniversitelerimizi başarılarıyla değil de bu gibi konularla anıyor olmak bizi cidden üzüyor. Tüm kamu kurumları gibi üniversitelerimiz de arpalık gibi yönetiliyor ancak bizim bunlara göz yummaya niyetimiz yok” diye konuştu.

“KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ’NDE SKANDALLAR BİTMİYOR!”

Üniversitedeki liyakatsiz atama skandallarına da dikkat çeken Av. Sevda Erdan Kılıç, “Daha önce rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlileri arasından 27 kişinin birbiri arasında akrabalık bağı bulunduğu tespit edilen Katip Çelebi Üniversitesi’nde liyakatsiz atamalar devam ediyor. Üniversitenin şube müdürlüğü kadrolarına fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği görevlerinde bulunanlar arasından mevzuatta belirlenen şartlar dikkate alınmadan sınavsız atamalar gerçekleştirildiği Sayıştay’ın 2021 raporlarıyla tespit edilmiştir. Bunu da hülle yoluyla; atanacak kişileri önce kısa bir süreliğine fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği görevine atayıp daha sonra da daha alt görev olan şube müdürlüğüne atayarak yapmışlardır. 2018 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Saffet Köse, 4 yıllık görev süresi boyunca üniversiteyi babasının çiftliğine çevirmiş, birbiri ardına çıkan skandallara rağmen de halen koltuğunda oturabilmektedir. Rektörü oraya atayan, onca olan bitene rağmen görevden almayıp soruşturma açmayan, rektörü koruyanlar da yapılanların ortağıdır. Binlerce gencimiz sınavlarda ter döküp, mülakatlarda elenirken bu kadrolara sınavsız, liyakatsiz eş, dost ve akrabalar dolduruluyor. Bu yapılanlara seyirci kalmayacağız. Milyonlarca gencin çalınan umudunun hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.