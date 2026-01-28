YÖK ve MEB’in öğretmen istihdamı çelişkisi: Eğitim bilimlerinde bu kadar iyiysek akademi dayatması ne diye?

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) dünya üniversite sıralamalarını açıkladı. Alan bazlı üniversite sıralamalarında, eğitim bilimleri alanında Türkiye; ilk bine 44 üniversite sokarken, ilk 500’de 7, ilk 300’de ise 3 üniversite ile yerini aldı. Türkiye, bu sonuca göre söz konusu alanda Avrupa’da üçüncü, dünyada ise dördüncü sırada konumlandı.

Sonuçları değerlendiren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar eğitim bilimleri alanında Türkiye’nin ulaştığı ‘güçlü ve istikrarlı performans’tan söz etti. Akıllara ise eğitim bilimleri alanında böyle bir başarı varsa Milli Eğitim Akademilerine neden ihtiyaç duyuluyor? sorusu geldi.

ÖĞRETMEN İSTİHDAMINDA ÇELİŞKİ

Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile YÖK arasındaki çelişkiyi ortaya koyuyor. Özvar, eğitim bilimleri alanında gelen başarının ‘uzun yıllara yayılan akademik birikimin, tutarlı araştırma gündemlerinin, alan içi iş birliklerinin ve pek çok kurumsal-akademik unsurun uyum içinde işlediğini gösterdiğini’ ifade ediyor. Eğitim fakültelerini işlevsizleştiren, muhalefet ve eğitim sendikalarının ‘iktidara yakın memur yetiştirme’ projesi olarak gördüğü Millî Eğitim Akademisi ısrarında dayatan MEB’e göre ise Türkiye’deki üniversiteler iyi öğretmen yetiştiremiyor.