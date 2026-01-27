İstanbul'a kar geri mi dönüyor? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların hızla düşeceğini ve pazar gecesinden itibaren İstanbul dahil birçok bölgede kar ihtimali bulunduğunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün için 24 ilde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin yeniden kar yağışlı bir sisteme gireceğini duyurdu. Şen, son bir haftadır Akdeniz üzerinden gelen sistemlerle birlikte lodosun etkili olduğunu, bu durumun hafta sonuna kadar batı bölgelerde yağmurla süreceğini belirtti.

Şen’in değerlendirmesine göre pazar günü Trakya ile Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte bu bölgelerde kış şartlarının yeniden etkili olması bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, pazar gecesi ve pazartesi günü itibarıyla İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’nun birçok noktasında kar yağışı ihtimali bulunduğunu vurguladı.

24 İLE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yayımladı. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Uşak, Karabük ve Düzce olmak üzere 24 il sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji’ye göre İstanbul’da bugün lodosun sert esmesi ve yağmurun etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı 14 derece civarında seyredecek. Ankara’da akşam saatlerinde yağış bekleniyor, sıcaklık 12 derece olacak. İzmir ve Antalya’da ise kuvvetli yağışla birlikte dolu ve hortum riski bulunuyor.