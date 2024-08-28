YÖKDİL cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
2024-YÖKDİL/2'ye giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı. Adaylar, cevap kağıtlarını ve soruların doğru yanıtlarını 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 11 Ağustos'ta uygulanan 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kağıtları ile soruların doğru yanıtları erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YÖKDİL'e giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve yaptığı işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru yanıtları 10 gün süreyle erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.
Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevaba bakabilecek.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenirken, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilecek.
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