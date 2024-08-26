Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:52

Güncelleme: 26.08.2024 - 12:52

YÖKDİL sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos’ta düzenlendi. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları, 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.