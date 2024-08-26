YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:52
YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak?
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YÖKDİL sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos’ta düzenlendi. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları, 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.


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