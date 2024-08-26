YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos’ta düzenlendi. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları, 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
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