YÖKDİL geç başvurusu ne zaman? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır?

26 Temmuz 2022 Salı, 12:18

2022-YÖKDİL/2 sınavında adaylar İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinden biri için sınava girecek. 2022-YÖKDİL/2 sınavı için başvurular 18 Temmuz'da son buldu. Başvuru tarihini kaçıran adaylar dört gözle geç başvuru tarihini bekliyor.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YÖKDİL geç başvuru tarihi 26 Temmuz 2022.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınavı normal başvuru ücreti 185 TL. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak. 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2), 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacaktır.