ALES geç başvuru ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru nasıl yapılır?

19 Temmuz 2022 Salı, 12:01

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı(ALES) için başvurular sona erdi. ALES için başvurular 24 Haziran 2022 tarihinde başladı ve 4 Temmuz 2022 tarihine kadar devam etti. ALES başvuru tarihlerini kaçıranlar ALES geç başvuru tarihini bekliyor.

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti 277 TL.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCETİ NASIL YATIRILIR?

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

ALES Geç başvuru ücreti ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödenebilir.

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES geç başvuru işlemi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılıyor.



