Üniversite sınavına girecekler dikkat: YKS başvuruları için son gün yarın!

8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular yarın 23.59'da sona erecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:37
Üniversite sınavına girecekler dikkat: YKS başvuruları için son gün yarın!
Abone Ol google-news

YKS sınav için başvuru süreci, 1 Şubat'ta başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek. ÖSYM, sınav başvurularının 26 Şubat 23.59'da sona ereceğini hatırlattı. 

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

YKS sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.


aday haberleri ösym haberleri YKS haberleri Yks sonuç haberleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı haberleri

İlgili Haberler

Kaymakamlıktan öğrencilerin YKS ücretlerini karşılama kararı

Kaymakamlıktan öğrencilerin YKS ücretlerini karşılama kararı
YKS başvuruları ne zaman bitecek? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman sona erecek? Kimler üniversite sınavına girebilir?

YKS başvuruları ne zaman bitecek? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman sona erecek? Kimler üniversite sınavına girebilir?
YKS başvuruları başladı! Peki YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS 2024 sınav ücretleri ne kadar?

YKS başvuruları başladı! Peki YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS 2024 sınav ücretleri ne kadar?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çorlu faciası sonrası görevinden alınan Veysi Kurt, yeniden genel müdürlüğe atandı! Acılı aileler isyan etti: Yeri sanık sandalyesi

Çorlu faciası sonrası görevinden alınan Veysi Kurt, yeniden genel müdürlüğe atandı! Acılı aileler isyan etti: Yeri sanık sandalyesi
İsrail’i desteklemişti: Antalyaspor’dan Jehezkel açıklaması!

İsrail’i desteklemişti: Antalyaspor’dan Jehezkel açıklaması!
İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu karşısına dikildi: 'Geri bas...'

İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu karşısına dikildi: 'Geri bas...'
Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol: Pek çok ilçede yükselişteyiz

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol: Pek çok ilçede yükselişteyiz
“Evliliklerin sona ermesi, çocuklarda anksiyete ve depresyonu tetikliyor”

“Evliliklerin sona ermesi, çocuklarda anksiyete ve depresyonu tetikliyor”
Meteoroloji açıkladı: 24 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 24 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul Modern, kültürel mimari alanında ‘Yılın Binası’ ödülünü kazandı

İstanbul Modern, kültürel mimari alanında ‘Yılın Binası’ ödülünü kazandı