Yoksulluk, işsizlik, zamlarla birlikte yüz binlerce çocuk örgün eğitim dışına çıktı

10 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Ekonomik krizle derinleşen yoksulluk, veliler ve çocuklar üzerinde yıkıcı etki yarattı. Çocuklarına harçlık veremediklerini söyleyen veliler, “Verebildiğimiz harçlıklar ise çocuklarımızın okuldaki bir gününde sağlıklı ve yeterli beslenmelerine yetmiyor. Birkaç ay öncesine kadar en kötü ihtimalle ekmeğin içine peynir ya da kaynatılan bir iki yumurta ile okula gönderdiğimiz çocuklarımızın yanlarına artık ne koyacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Öğrenci Veli Derneği Edirne Şubesi’nce “Ani Ekonomik Değişimlerin Öğrencilerimizin Aileleri Üzerindeki Etkilerini Ölçmek” adıyla bir anket çalışması başlatıldı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, yoksulluk, işsizlik ve son zamlarla birlikte yüz binlerce çocuğun örgün eğitim dışına çıktığı belirtilerek yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenemeyen çocuklarda görülecek olası sonuçlar ve öneriler şöyle sıralandı:

“Çocuklarda fiziksel, ruhsal sağlık sorunları ile bilişsel yeti kayıpları görülebilir. Bu da daha fazla bebek ve çocuk hastalıkları, hatta ölümleri demek, okulda akademik başarısızlık, hatta okul terkleri demek.

Siyasi iktidara, kamu yöneticilerine ve yerel yönetimlere acil çağrımızdır: Önceliğiniz çocuklarımız olmalıdır. Kamu kaynakları çocuklarımızın sağlık, beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarına aktarılmalıdır.

ÜCRETSİZ YEMEK VERİLSİN

Dezavantajlı bölgelerden başlamak üzere tüm çocuklarımıza tüm okullarda sabah kahvaltıları ve öğle yemekleri ücretsiz olarak verilmelidir. Meyve ve süt ihtiyaçları ara öğünler olarak karşılanmalıdır.

Ücretsiz sağlıklı ve erişilebilir su olanağı bütün okullarımıza sağlanmalıdır. Ücretsiz ulaşım ve barınma gereksinimleri karşılanmalıdır.

Çocukların sağlık takipleri dikkatle yapılmalı, besin yoksunluğu kaynaklı bu raporlar kâğıt üzerinde kalmamalıdır. Bu durumda olan çocuklar için destekleyici programlar hayata geçirilmelidir.

Yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan tüm ailelerin çocuklarına her ay düzenli olarak maddi eğitim ve gıda desteği verilmelidir. Örgün eğitim dışına çıkan çocuklar tespit edilmeli, okullara geri dönüşleri sağlanmalıdır.”

ANKETTEN YANITLAR...

- “Üniversitede okuyan kızıma para gönderemiyoruz ve yurt çıkmadığı için arkadaşlarında salonda yatmak zorunda kalıyor. Bu, hepimizi maddi manevi bunalıma sokuyor, sağlık sorunlarımıza psikolojik sorunlar eklendi ve çok sağlıklı olan üniversitede okuyan kızım psikolojik tedavi görmeye başladı. Okulunda çok başarılı bir öğrenciyken çok büyük bir umutsuzluk içine düştü.’’

- “Evin dışında sosyal bir hayatımız yok, ev gezmeleri dahil.’’

- “Pazar alışverişini ayda bir defa yapıyoruz, yaz aylarında dolaba koyduğum veya konserve yaptığım gıdaları tüketiyoruz.’’

- “Kızım deri kanseri olduğu için ilaç almakta zorlanıyorum.’’

- “Biz annelerin yaşantısını zorlaştırmasınlar.’’