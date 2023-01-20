YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması: 'Banka kredilerinin ödenemediği tespit edildi'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 15:49

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 15:50

YÖK'ten, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin açıklamada, "Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun 2015-2019 yılları olağan denetim raporlarında, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mali kırılganlığı tespit edilerek uyarma ve düzeltme önlemi uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü'nün 12 Aralık 2019 tarihli yazısında; üniversitelerinde çalışmakta olan akademik ve idari personelin ekim ve kasım ayı maaşlarının ödenemediği, en düşük ücret alan personelden başlanarak ancak cüzi bir ödeme yapılabildiği, burslu öğrencilerin kasım ayı burslarının yatırılamadığı, aralık ayında da burs ödemesi yapılamayacağı, üniversitenin eğitim öğretim faaliyetleri açısından gerekli olan altyapı imkanlarına ilişkin ödemelerde aksamalar oluştuğu, bu bağlamda elektrik, su, doğal gaz ve internet faturalarının ödenemediği, ayrıca ödeme tarihleri geçen borçlar nedeniyle fiili haciz işlemlerinin başlatıldığı, mevcut durumun devamı halinde eğitim öğretimin aksamasının kaçınılmaz olduğu bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE BEKLENTİLER GERÇEKLEŞMEDİ"

Üniversitenin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ilişkin, "YÖK, bütün bu süreç içerisinde üniversite yetkililerine, yaşanan sorunlara çözüm olabilecek bütün imkanları ve yolları kullanmaları beklentisini birçok kez iletmiştir. Aradan geçen sürede sorunun çözümü bağlamında beklentiler ne yazık ki gerçekleşmemiştir. 19 Aralık 2019 tarihinde YÖK Genel Kurulu'nda, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınan bilgiler ışığında üniversitenin içinde bulunduğu durumu, Denetleme Kurulu'nun 17 Aralık 2019 tarihli inceleme raporu ve 18 Aralık 2019 tarihli kararı ile birlikte değerlendirilmiş; üniversitenin içinde bulunduğu mali durumun, eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyecek hale getirdiği ve öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve idari personelin mağduriyetlerini artıracağı tespitiyle öğrencilerin telafisi güç sıkıntılar yaşamaması için ilgili mevzuat gereği 'Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi’ne devredilmesine' karar verilmiştir" denildi.

"ÖDEME GÜÇLÜĞÜ ÇEKTİĞİ ORTAYA KONMUŞTUR"

Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun yıllık olağan raporları ve garantör üniversite tarafından yaptırılan özel amaçlı denetim raporuna işaret edilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitenin mevcut finansal yapısıyla faaliyet gelirlerinin faaliyet giderlerini karşılayamadığı, bu nedenle ödeme güçlüğü çektiği ortaya konulmuştur. Ayrıca yatırım maksadıyla ve cari giderlerini karşılamak üzere İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından kullanılan banka kredilerinin ödenemediği ve bankalarca alacaklarının tahsili amacıyla yasal takiplerin başlatıldığı tespit edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin finansal açıklarını karşılama kabiliyetinin bulunmadığına ve mevcut mal varlığı ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine dair resmi raporlardaki tespitlere binaen; 2547 sayılı Kanun'un ek madde 11/14 fıkrası gereği İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir."