Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. İsa Eşme, öğretmenliğin ‘seçmeli ders’ olmasını eleştirdi: 'Atanmayan milyonlar'

06 Ocak 2023 Cuma, 04:00

Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. İsa Eşme, Yüksek Öğretim Kurulu’nun pedagojik formasyon eğitimine ilişkin son aldığı kararı eleştirerek “YÖK, yasaların ‘bir uzmanlık mesleği’ olarak tanımladığı öğretmenliği, ‘seçmeli ders’ statüsünde uzaktan eğitimle de verilebilecek pedagojik formasyon eğitimine indirgedi” dedi.

YÖK Genel Kurulu’nca “Eğitim fakülteleri dışında başta fen edebiyat ve ilahiyat fakülteleri olmak üzere formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde örgün eğitim ve öğretim süresi içinde üçüncü yarıyıldan itibaren pedagojik formasyon eğitiminin verilmesine, pedagojik formasyon eğitimi derslerinin formasyon eğitimi alabilecek programlardaki öğrencilerin bu dersleri seçmeli dersler kapsamında almalarına imkân tanınmasına, öğrencilerin formasyon eğitimi derslerini Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarına göre alabilmelerine” karar verildi.

Prof. Dr. Eşme, bu kararın ne anlama geldiğini ve hangi sonuçlara yol açacağını şöyle sıraladı:

- Bu karar, kökleri 1848’e kadar uzanan öğretmen okullarının yerini alan ve 40 yılda yeni yeni toparlanmaya başlayan eğitim Fakültelerinin sonu demektir.

- Bu karar, bir tek matematik sorusu çözemeden hatta matematikten negatif puan alarak fen edebiyat fakültelerine giren adayların matematik öğretmeni olmalarının yolunu açmıştır.

- Bu kararla atanma şansı yok denecek kadar az olan yüz binlerce gence öğretmen olma umudu verilecek ve atanmayan öğretmen sayısı milyonları bulacaktır.

- Başta eğitim fakülteleri olmak üzere tüm öğretmenler eğitimciler, öğretmen örgütleri bu kararın geri alınması için demokratik tepkilerini gecikmeden ortaya koymalıdır.”

KARAR NE GETİRDİ?

- YÖK tarafından üniversitelere bildirilen karara göre, öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde bu alanlar için örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi seçmeli dersleri, üçüncü yarıyıldan itibaren verilebilecek.

- Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi veya eğitim bilimleri bölümü bulunmayan üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi derslerini “uzaktan eğitim”le de alabilmek mümkün olabilecek.

- Eğitim veya eğitim bilimleri fakültesi olup enstitüleri bünyesinde YÖK’ten Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması isteği olanların talepleri incelenerek bu program açılabilecek.