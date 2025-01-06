YÖK'ten Suriye'ye üniversite desteği: Türkiye'nin yükseköğretim tecrübesini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız

Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:21

Güncelleme: 06.01.2025 - 11:21

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde katıldığı toplantıda

YÖK Başkanı Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde(İKÇÜ) “2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu” toplantısına katıldı. Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Kıbrıs Üniversitelerinden 43 üniversitenin rektör ve üst düzey temsilcilerinin yer aldığı vizyon toplantısı öncesinde, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve üniversitedeki akademisyenlerle Senato Toplantısı gerçekleştirildi.

''HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Üniversitelerdeki yabancı öğrenciler üzerinden Suriye’deki yükseköğretime ilişkin mesaj veren Özvar, şunları söyledi:

“Türkiye'deki üniversitelerimiz sadece ülkenin ekonomik kalkınmasına, insanımızın gelişmesine değil, uluslararası öğrencilerin gelişmesine de fevkalade önemli katkılar sağlamaktadır. Bugün itibariyle ülkemizin etrafında, mücari komşularımızın öğrencilerine değil, bütün dünya uluslarının öğrencilerine hizmet vermektedir. Üniversitelerimizde araştırma, gelişme kapasitesi ve kalitesi arttıkça uluslararası öğrenciler ve uluslararası üretim elemanları da üniversitelerimize teveccüh etmeye başlamıştır. Bu açıdan bizim temel hedeflerimizden bir tanesi, üniversitelerimizin gerek eğitim öğretim gerekse araştırma kalitesini daha üst düzeylere çıkarmaktır. Bugün itibariyle üniversitelerimiz kapasite bakımından arzu edilen düzeye erişmiştir. Bundan sonra yapmaya çalıştığımız ve ulaşmak istediğimiz çok daha kaliteli birer kurum haline gelmektir. Kapasiteyle beraber kalitemizi de arttırmak suretiyle ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu insanların yetiştirilmesine, araştırma geliştirme faaliyetlerinde daha ileriye gitme noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.

“SURİYELİ KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ''

Suriye'de biliyorsunuz… İnşallah orada halkın teveccüh edeceği bir demokratik düzen inşa edilecektir. Orada da tabii eski rejimden kaynaklanan yükseköğretime ilişkin muhtelif sıkıntılar yaşanmıştır. Biz yükseköğretim kurulu olarak üniversiteler olarak dost Suriyeli kardeşlerimizin bu konuda kendileriyle birlikte çalışmalarımız olacaktır. Mevkidaşlarımızla yapacağımız karşılıklı istişareler neticesinde Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'nin yükseköğretim tecrübesini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Bu konuda temaslarımız da devam etmektedir. Orada da üniversitelerimizin kalkınmasına, gelişmesine Türkiye olarak destek vereceğiz. Diğer bütün ülkelere nasıl barış ve dostluk, kardeşlik çerçevesinde destek veriyorsak Suriye'deki kardeşlerimize de her türlü desteği yükseköğretim alanında vereceğiz.”