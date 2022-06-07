Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran'da yapılacak: Netler nasıl artar?

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 18 - 19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, adaylara sınav öncesi ve sırasında yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulundu.

SORU ÇÖZÜN...

- Konu eksiklerinizi tamamlamak için bir program oluşturun.

- Konu eksiğiniz olmasa bile tüm konularla ilgili soru çözmeye, tekrarlar yapmaya devam edin.

- Kalan zamanı iyi değerlendirmeye çalışın. Bunu için de güne erken başlayın, önceliklerinizi belirleyin ve bu işlerinizi ertelemeyin.

- Son haftalarda sık sık deneme çözmeye çalışın.

- Günlük 7-8 saatlik uyumaya ve beslenme alışkanlıklarınızın aynı kalmasına özen gösterin.

- Çıkmış sınav sorularını çözün. Son haftaya bırakmayın ki eksik veya hatalarınızı telafi edecek süreniz olsun.

Dikkatli okuyun

- Sorularda sizden isteneni bulmaya çalışın, kendi yorumunuzu katmayın.

- Mutlaka bütün şıkları okuyun.

- Soru kökünü dikkatli okuyun.

- Yapamadığınız soruyu boş bırakıp diğer soruya geçin. Fazla süre alan bir soru için 3-4 netten feragat etmemelisiniz.

- Boş bırakmak, yanlış yapmaktan iyidir, bunu unutmayın. Üst üste boş bıraktım paniği yapmayın.

- Soruları okurken mutlaka kurşun kalem kullanın ve önemli ipuçlarının altını çizin.

- Sayısal sorularda mutlaka işlem yapın.

- Altı çizili, koyu renkli yazılmış yerlere dikkat edin.

- Uzun soru zor soru demek değildir, unutmayın.

- Deneme soruları muhtemel sınav sorularıdır. Sürekli yanlış yaptığınız soruların çözümlerini mutlaka öğrenin ve bu çözümleri sık tekrar edin.

SON HAFTA

- Son hafta da ders çalışmaya devam edin.

- Çözdüğünüz deneme sayısını ve sıklığını artırın.

- Sınava 7-10 gün kala sınav giriş yerleriniz açıklanacak. Sınava gireceğiniz okulu mutklaka önceden görün.

- Beslenme ve uyku düzeninize dikkat edin.

- Bu günlerde mümkün olduğunca canınızı sıkan, moralinizi bozan, sizi strese sokan ortam ve olaylardan uzak kalınız. Size iyi gelen ve kendinizi yanında rahat hissettiğiniz kişilerle iletişim içinde olun.

- Bedeninizi aşırı yoracak veya sakatlanma riski oluşturacak spor ve etkinliklerden uzak durunuz.

- Günde en az 10 dakika çok ağır olmayan egzersizleri yapmaya çalışın. Bu egzersiz ve yürüyüşler, sınav kaygınızla başa çıkabilmenizi ve kendinizi zinde hissetmenizi sağlayacaktır.

- Dikkat ve konsantrasyonunuzu, strateji oluşturma ve problem çözme becerilerinizi artıran, zaman yönetiminizi güçlendiren egzersizler yapın oyunlar oynayın veya bulmacalar çözün.

SINAVDA...

- Kitapçığınızı hızlıca kontrol edip; basım hatası ya da eksik sayfa var mı diye hızlıca kontrol edin.

- Kitapçık numarasını belirtilen yere kodlayıp, gözetmenin sınavı başlatmasını bekleyin.

- Denemelerde izlediğiniz strateji ile soruları çözmeye başlayın.

- İki şık arasında kaldığınızda; o soruyu daha sonra dönmek üzere erteleyin.

- Yorulduğunuzda, gerildiğinizde ve bölümler arasında geçiş yaparken bir dakika gözlerinizi kapatıp sakinleşmeye çalışın.

- Her sorudan sonra değil ama belli aralıklarla saate bakıp hızınızı kontrol etmeyi unutmayın.

- Doğru cevabı bulmuş olsanız bile tüm şıkları okuyun; şıkların tamamını okumadan yeni soruya geçmeyin.

- Beynimizin çalışma prensibi kolaydan zora doğrudur. Bu nedenle turlama tekniğini kullanarak önce kolay soruları bulun ve cevaplayın. Daha sonraki turlarda zor soruları cevaplayın. Bu size testin başında hem zaman hem de moral kazandıracaktır.

- Boş bırakmaktan çekinmeyin; 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor; bunu unutmayın.

- O gün sınava giren herkesin aynı kaygıyı taşıdığını unutmayın.

- Bilgilerin hepsini unutmuş olduğunuzu hissettiğinizde, hepsinin zihninizin içinde olduğunu hatırlayın.

- Gevşeme ve nefes egzersizlerinden faydalanın.

- Kodlamaları tam ve doğru bir şekilde yaptığınıza emin olun. Kodlamayı en sona bırakıp, toplu kodlama yapmayın.

- Sınav süresinin tamamını kullanın.

SON GÜN DENEME ÇÖZMEYİN

- Deneme çözmeyin, yeni konu çalışmayın. Sadece aklınıza takılan kısımlara göz atın.

- Arkadaş çevrenizle veya ailenizle sınav hakkında konuşmamaya dikkat edin.

- Sınavdan bir gün önce dışarıda yemek yemeyin, alışkın olmadığınız bir yiyecek tüketmeyin.

- Sınavdan birkaç gün önce uyku düzeninizi ayarlayın ki son akşam uyku ile ilgili bir sorun yaşamayın.

- Son gün kendinizi iyi hissedeceğiniz şekilde vakit geçirin. Mümkünse evde dinlenin.

- Ağır fiziksel aktivitelerden kaçının.