Yurt bulamayanların sayısı artacak

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Yüzde 80 zam gelen KYK yurtlarının yanı sıra özel yurtlara da yüzde 50 oranında zam geldi. Artık, öğrenci velisi yurtların güvenliği, kalitesi ve yemeklerini sorgulamak yerine öncelikle uygun fiyatlı yurt bakıyor. Üç bin özel yurdun bulunduğu Türkiye’de bazı veliler ise ya tarikat yurtlarına ya da denetimsiz kaçak yurtlara göndermek zorunda. Eğitim-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yıldırım, barınamayan öğrencilerin daha önce FETÖ örneğinde olduğu gibi tarikat, cemaat ve vakıfların eline düşeceğini ve beyinlerinin yıkanacağını söyledi.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin yüzde 75’nin barınma sorunu yaşadığını açıklayan Yıldırım, “Son iki yılda yaşanılan ekonomik kriz, bu yıl yapılacak üniversite kayıt tercihlerinde öğrencileri ve aileleri çok etkileyecek. Eskiden başarılı öğrenciler Türkiye’nin en başarılı üniversitelerini tercih ediyor, büyükşehirlere giderek kayıt yaptırıyordu. Hiçbir aile, öğrenci giderken ‘Ben orada nasıl kalırım, nasıl geçinirim’ diye düşünmüyordu, çünkü bütçesi yetiyordu. Ama bu yıl böyle olmayacak.

Bu yıl büyük kentlerdeki üniversitelere yapılan tercihlerde düşüş olacak. Özellikle dar gelirli ailelerin çocukları için geçerli olacak. Çocuğunun yurt sorununu çözemeyen, ara gönderme fırsatı olamayan aile, tercihini il dışında puanı tutsa dahi kendi ilindeki üniversiteye kayıt yaptıracak. Barınma ve yeme içme ücretini daha aza indirmek isteyecek. Türkiye’de öğrenci sayısına bakıldığı zaman sadece yüzde 25 yurt kapasitesi var. Yüzde 75’i yurtlar dışında kendisine barınacak yer arayacak” dedi.

Devletin 20 yıldır yurt sorununu çözemediğini ifade eden Yıldırım, “20 yıl yurt sorununu çözemeyen devlet, bir yılda çözüyorum diyemez. Acilen başka illerde yaşanan çocuklara kira, yakacak ve doğalgaz desteği verilmeli. Bu geçici bir çözümdür. Türkiye ekonomik olarak normale döndüğünde ve yurt sorunu çözüldüğünde bu destek azaltılabilir” diyerek destek verilmesinin şart olduğuna vurgu yaptı.

‘TIKIR TIKIR ÇALIŞACAK’



Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yurt sorunu tarikat ve cemaatlere daha önceki yıllarda olduğu gibi yine kapı açacak. Örneğin başarılı olan ve tıp fakültesini kazanmış bir öğrenciye ‘Senin barınma, yeme ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız, bizim vakıf yurtlarına gel’ derse ‘Hayır’ demeyecek. Aile ise çaresizlikten öğrenciyi gitmesi için teşvik edecek. Bu yapılar dört yılda bu çocukların beyinleri yıkayacak, tarikat tıkır tıkır, tehlikeli bakış açısını FETÖ örneğinde olduğu gibi devreye sokacak.”

