Personel kadrosunu güçlendirmek için servis görevlisi (gişe memuru) alımı yapacak olan Ziraat Bankası'nın başvuruları merak konusu oldu. Peki, Ziraat Bankası sınav yerleri açıklandı mı? Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman?





ZİRAAT BANKASI MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14.00'te tek oturum şeklinde yapılacak ve çoktan seçmeli test usulüyle uygulanacak.

ZİRAAT BANKASI MEMUR ALIMI SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurusu onaylanan adaylar, sınav yeri ve saatine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Sınav Giriş Belgesi"ni 23 Haziran 2025 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaralarıyla temin edebilecekler.