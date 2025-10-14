1.3 milyon kişi işsiz kaldı, borç 5.5 trilyon lirayı aştı: Ekonominin hali yok

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda yer alan tespitler özetle şöyle:

1.3 MİLYON İŞTEN ÇIKARMA: İşsizlik ödeneği alabilmek için bu yılın ilk dokuz aylık döneminde İş-Kur’a yapılan başvurular geçen yılın aynı dönemine göre 134 bin kişi artarak 1 milyon 337 bin kişiye ulaştı.

İŞVERENE 63.6 MİLYAR: İşsiz kalanlara işsizlik ödeneği verilmesinde ağır koşullar aranan İşsizlik Sigortası Fonu’nun kaynakları daha çok işsizler dışındaki alanlara harcanıyor. Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 177.1 milyar lira harcama yapan fonun bu ödemelerinin 58 milyar lirası (işsizlik ödeneği alanlar için SGK’ya ödenen prim ve devlete ödenen damga vergisi dahil) işsizler için yapılan ödemelerden kaynaklanırken, teşvik ve destek ödemesi olarak işverenlere 63.6 milyar lira aktarıldı.

5.5 TRİLYON BORÇ: Yurttaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 26 Eylül - 3 Ekim arasındaki haftada 40.7 milyar lira artarak 5 trilyon 344 milyar lirayla yeni bir rekor kırdı. Varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan borçlarıyla birlikte vatandaşın toplam finansal borcu 5 trilyon 503 milyar lirayı buldu.

1.5 MİLYON KİŞİ TAKİPTE: Bankalar ve finansman şirketleri, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde bireysel kredi borcunu ödeyemeyen 925 bin 527 kişiyi, bankalar da kredi kartı borcunu ödeyemeyen 1 milyon 142 bin 390 kişiyi icra takibine aldı. Hem kredi kartı hem bireysel kredi borcu nedeniyle takibe alınanlar ve hem de birden fazla banka tarafından takibe alınanlar tek kişi olarak sayıldığında ocak-ağustos döneminde toplam 1 milyon 506 bin 76 kişi takibe alındı.

8 MİLYON DOSYA: İcra dairelerine 1 Ocak - 11 Ekim günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 8.6 oranında artarak 7 milyon 917 bine yükseldi. İcra dairelerine 2024 yılında bu dönemde 7 milyon 287 bin dosya gelmişti. Aynı günler arasında 5 milyon 528 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı geçen yıla göre 102 bin adet azaldı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 11 Ekim itibariyle 24 milyon 645 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 680 bin adet arttı.