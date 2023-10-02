1 kilo bal 160 bin liraya satıldı
Batman'ın Sason ilçesinde festivalde 160 bin liraya satılan 1 kilo balın parasının bir kısmı Mehmetçik Vakfına aktarılacak.
Sason'da doğal ortamda el değmeden üretilen Sason balı, ilçede düzenlenen festivalde açık artırma ile satışa çıkarıldı.
Mehmetçik Vakfı yararına açık artırmayla satışa çıkarılan 1 kilo bal, Batmanlı iş adamı Esat Ekremoğlu tarafından 160 bin liraya satın alındı.
Sason balının çok kaliteli bir bal olduğunu ve gelirinin bir kısmı Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı için balı rekor fiyattan aldığını belirten Ekremoğlu, daha yüksek değere sahip olduğunu söyledi.
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