İstanbul'da eylül ayının zam şampiyonu belli oldu

Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:52

Güncelleme: 02.10.2023 - 09:52

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 166’sının perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 61 ürünün fiyatı ise değişmedi.

2 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Eylül ayında kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan defter yüzde 98,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; giyim harcamaları çocuk giyimi alt grubundan yüzde 94,72 ile okul çantası, diğer harcamalardan yüzde 83,94 ile mahkeme ve avukatlık ücreti, çocuk giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 79,38 ile okul kıyafetleri, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 67,46 ile kurs ve özel ders ücretleri, çocuk giyimi harcamaları alt grubundan 55,60 ile eşofman ve yüzde 48,70 ile çocuk ayakkabısı oldu.

ERİK FİYATLARI GERİLEDİ

Eylül ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde 16,46 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 14,63 ile sivri biber, yüzde 8,36 ile taze fasulye, yüzde 7,08 ile soğan, yüzde 6,98 ile yaş üzüm, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 5 ile havlu ve giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 4,76 ile elbise oldu.