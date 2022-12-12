1 milyar dolarlık ihracatı olan Muğlalı balıkçı dertli: ‘Bir iskelemiz bile yok’

12 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de kültür balığı üretiminin yüzde 50’sini, ihracatının ise yüzde 40’ını gerçekleştiren Muğlalı deniz ürünleri üreticileri, milyar dolarlık ihracat yapmalarına rağmen balığı karaya çıkaracak, yemi denize indirecek bir balıkçı iskelesinin bulunmamasından şikâyetçi.

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Bozan, yıllardır Muğla bölgesinde balıkçı iskelesi kurmak için çalıştıklarını ancak turizm bölgesi olması gerekçesiyle bir türlü yol alamadıklarını ifade etti. Muğla bölgesinde 58 balık çiftliği olduğunu ve buradan 700 milyon dolarlık ihracat yapıldığını anlatan Bozan, “Geçici çözümlerle limanlara yanaşıp balık ve yem indirme bindirme yapabiliyoruz. Limana TIR’lar için aylık 50-60 bin dolar ödüyoruz. Milyar dolarlık ihracat yapıyoruz bir balıkçı barınağımız, iskelemiz yok. Devlet yer göstersin biz yapalım” diye konuştu.

Sektörde maliyetlerin çok yükseldiğini bunu fiyata yansıtamadıklarını dile getiren İhsan Bozan, Bodrum’da düzenlediği toplantıda sektörle ilgili şu bilgileri paylaştı:

- Balığı kafese koyuyoruz hasat dönemine kadar maliyet hesaplayamıyoruz, sürekli girdi maliyetleri değişiyor. Enflasyon yükseldiği için insanların alım gücü düşüyor. Kırmızı etin girmediği eve balık hiç girmiyor.

- Öngörüler sağlıklı olmadığı için çipuradan zarar ediyoruz. Fiyatlar arz talep dengesine göre belirleniyor. Şu anda çipurada 1 dolar zarar ediyoruz, 2023’te çipura maliyet fiyatına satılır.

- Pandemi öncesi balık yeminin kg fiyatı 90 cent iken şimdi 1.8 Avro’ya çıktı. Balık yeminde kullanılan hammaddenin yüzde 60’ı ithal. Yıllık 800 bin ton civarında balık yemi ihtiyacımız var.

- Su ürünleri ihracatımızın yüzde 70’i AB ülkelerine yapılıyor. Ağırlıklı olarak levrek ve çipura ihraç ediyoruz. Avrupa’daki resesyon bizi de olumsuz etkiliyor. Ukrayna’ya ihracatımız tamamen durdu.