Endişe yaratmıştı: Ceyhan Nehri'ndeki arı ve balık ölümleri araştırılıyor

09 Aralık 2022 Cuma, 11:28

Ceyhan Nehri'nin Yüreğir ilçesi Özler, Yakapınar, Abdioğlu mahallerinden geçtiği bölümünde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Aynı bölgedeki arılar da öldü.

Sanayi bölgesi atıklarının da deşarj edildiği bölgedeki balık ve arı ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Balık ölümlerinin meydana geldiği sudan ve balıklardan incelenmek üzere numune alındı.

Örnek incelemesinin 10 gün süreceği belirtildi.

AOSB Müdürlüğü'nce de yazılı açıklama yapılarak Ceyhan Nehri’nde balık ölümlerinin, tesislerinin doğusundan gelen kirli sudan kaynaklandığının tespit edildiği belirtilip, şöyle denildi: