Balıkların öldüğü Yuvalı Deresi'nde kirlilik tespit edilemedi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Yuvalı Deresi'nde balık ölümleri sonrası numuneler toplandı, çevredeki 7 fabrikada inceleme yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dere üzerinde ve kenarında az miktarda ölü balıkların mevcut olduğu görülmüş, ancak denetim esnasında kirlilik oluşturan belirgin bir durum olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Yuvalı Deresi'nde dün toplu balık ölümleri yaşandı. Ölü balıkların su yüzüne çıktığını görenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gönderilen ekipler, numuneler alıp incelemeye gönderdi.
Ekipler ayrıca dere çevresindeki 7 fabrikada inceleme yaptı. İncelemenin ardından müdürlükten yapılan açıklamada, dere üzerinde ve kenarında az miktarda ölü balıkların mevcut olduğu görüldüğü ancak denetim sırasında kirlilik oluşturan belirgin bir durum olmadığının tespit edildiği açıklandı.
"İLLEGAL ATIĞA RASTLANILMAMIŞTIR"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dere suyundan müdürlüğümüz personeli gözetiminde numuneler alınmış ve akredite laboratuvar tarafından anlık ölçülebilen (pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik, sıcaklık) parametrelerine bakılmış, ayrıca su kirliliği kontrol yönetmeliği kapsamında denetim numunesi alınmıştır. Anlık yapılan ölçüm sonuçlarına göre; pH:8,16 çözünmüş oksijen miktarı: 9,80 mg/l, iletkenlik: 860 µS/cm, sıcaklık: 10 oC olarak ölçülmüştür. Anlık parametre sonuçlarına göre yapılan değerlendirmede suyun pH'ının kabul edilebilir aralıkta (6-9) olduğu, çözünmüş oksijen miktarının da balık popülasyonun yaşamlarını devam ettirebilmesi için yeterli düzeyde olduğu (4-15 mg/L) tespit edilmiştir. Bununla birlikte dereye yapılmış veya halihazırda yapılmaya devam eden herhangi bir illegal atık, atık su deşarjı olup olmadığını tespit etmek üzere dere boyunca gerekli incelemeler yapılmış olup yapılan incelemede herhangi bir illegal atık, atık su deşarjına rastlanılmamıştır. Dereden alınan denetim numunesi, su kirliliği kontrolü yönetmeliğinde belirtilen parametrelere göre analiz edilmek üzere akredite laboratuvara teslim edilmiş olup müdürlüğümüze sunulacak analiz raporunun değerlendirilmesi neticesinde derede endüstriyel bir kirlilik olup olmadığı da ayrıca tespit edilecektir."
Açıklamada, dere üzerinde bulunan 7 fabrikadan denetim personellerince atık ve atık su konulu denetimler gerçekleştirildiği, atık su arıtma tesisleri çıkışından denetim amaçlı atık su numuneleri alındığı kaydedildi.
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