1 milyon TL konut kredisinin ödemesi değişti: İşte yeni oranlar...

Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan değişiklik, geri ödeme tutarlarında da etkisini koruyor. Buna göre, banka banka konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme tablosu da merak edildi. İşte güncellenen oranlar...

1 milyon TL konut kredisinin ödemesi değişti: İşte yeni oranlar...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2024 - 10:58

Konut kredisi faiz oranları değişti. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarına ilişkin detayları araştırmaya devam ederken konut kredisi faiz oranlarında yaşanan değişiklik dikkat çekti.

Faiz oranları, yüzde 2.79’a kadar gerilerken özellikle de bu gerileme konut sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürdü.

Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan değişiklik geri ödeme tutarlarında da etkisini korurken banka banka konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme tablosu merak edildi.

Örneğin, 1 milyon lira kredi çeken bir kişi, 120 ay vade ile aylık 28 bin 900 TL ödeme yaparak toplamda 3 milyon 475 bin TL geri ödeme yapıyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2024

Konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye kadar 120 ay vadeyle konut kredisi geri ödeme tablosu şu şekilde yer aldı:

1.000.000 TL Kredi

  • Faiz Oranı: %2,79
  • Aylık Taksit: 28.966,07 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 3.475.928,43 TL

1.500.000 TL Kredi

  • Faiz Oranı: %2,79
  • Aylık Taksit: 43.449,10 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 5.213.896,83 TL

2.000.000 TL Kredi

  • Faiz Oranı: %2,79
  • Aylık Taksit: 57.932,14 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 6.951.856,20 TL

3.000.000 TL Kredi

  • Faiz Oranı: %2,79
  • Aylık Taksit: 86.898,21 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 10.427.784,72 TL

4.000.000 TL Kredi

  • Faiz Oranı: %2,79
  • Aylık Taksit: 115.864,28 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 13.903.713,39 TL

5.000.000 TL Kredi

  • Faiz Oranı: %2,79
  • Aylık Taksit: 144.830,35 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 17.379.641,35 TL.

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