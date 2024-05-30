Yayınlanma: 30.05.2024 - 22:44

Güncelleme: 30.05.2024 - 22:44

Emlak Konut, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara bankasız ve kefilsiz olarak dört ayrı ödeme seçeneği sunacak. Peki, 1.29 düşük faizle konut kredisi şartları neler? 1.29 düşük faizle konut kredisine kimler başvurabilir?

1.29 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun yeni konut kampanyasına ilişkin ayrıntılarını açıkladı. Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara dört ayrı ödeme seçeneği sunulacak.

Birinci seçenek: Peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak.

İkinci seçenek: Yüzde 25 peşinat ile 3 ara ödeme olacak.

Vade farksız ara ödemeli modelde 6, 12, ve 24. aylarda ödemeler yapılacak.

Üçüncü seçenek: Ödemenin yarısı peşin olacak. Kalan yarısı için 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunulacak.

Dördüncü seçenek: Yüzde 25 peşinat ödenecek. Kalan kısım için 1,29 vade farkıyla 72 aylık taksit seçeneği olacak.

KAMPANYAYA DAHİL PROJELER

Kampanya, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak.

İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.