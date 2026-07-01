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1 Temmuz 2026 benzin, motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları indirim veya zam aldı mı?

1 Temmuz 2026 benzin, motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları indirim veya zam aldı mı?

1.07.2026 09:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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1 Temmuz 2026 benzin, motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları indirim veya zam aldı mı?

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Peki, 1 Temmuz 2026 benzin, motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları indirim aldı mı?

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Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki, 1 Temmuz 2026 benzin, motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları indirim aldı mı?

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 64.57 TL

LPG: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.11 TL

Motorin: 64.39 TL

LPG: 31.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.23 TL

Motorin: 65.64 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir:

Benzin: 63.50 TL

Motorin: 65.92 TL

LPG: 31.79 TL

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