10 kovandan 1 gram elde ediliyor: Kilosu tam 400 TL
10 kovandan 1 gram elde edilebilen arı zehrinin gramının 400 lira olduğu bildirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, üreticilere eğitimini verdiği ‘arı zehri’ aparatı dağıttı. Dağıtılan aparatlar ile Samsun'daki üreticiler ilk kez nisan ayında arı zehri hasadı yapacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, gramı 400 lira olan arı zehrinin modern tıpta, kas ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanıldığını söyledi.
GRAMI 400 LİRA
Arı zehrinin romatizmal hastalıklar ve kas hastalıklarını tedavi etmede kullanıldığını ve gramının 400 lira olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, "10 kovandan 1 gram arı zehri elde ediliyor. Modern tıptaki bu ihtiyacı karşılamak için arı zehri üretimi de büyük önem arz ediyor. Son yıllarda MS, AIDS, kanser ve birçok hastalıkta araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Arı zehri şifadır. Arı zehri baldan tatlıdır" diye konuştu.
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