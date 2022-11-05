Erdoğan'dan yeni 'vizyon' çıkışı: 'Devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz'

05 Kasım 2022 Cumartesi, 11:47

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

“Vizyonumuzu kamuoyumuzla paylaşırken başkaları gibi emrivaki yapmadık. Ülkemizin gelecek asrına damga vuracak bu vizyonu 85 milyon olarak hep beraber şekillendirelim istedik” diyen Erdoğan, “Türkiye’ye dair hayali, ideali, teklifi olan kim varsa hiçbir ayrım yapmadan herkesin katkısını almayı arzu ediyoruz” dedi.

YİNE 'TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU

“Türkiye Yüzyılı ekseninde yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sinerji partimizin yanı sıra Türk siyasetine de yeni bir perspektif kazandıracaktır. Bu toplantının aynı zamanda katılımcı demokrasi idealimizin en güzel örneklerinden birini teşkil edeceğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı tenkit ve teklifleriyle bu sürece destek vermeye, Türkiye Yüzyılı’na sahip çıkmaya davet ediyorum" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Muhalefetin eleştirilerine rağmen kamu özel ortaklığı modeliyle hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri salgın döneminde yüz akımız oldu. Sadece şehir hastaneleri değil bunun yanında altyapı ile ilgili yapmış olduğumuz yatırımlar yüz akımız oldu."

"VATANDAŞLARIMIZA BİRİNCİ DERECE SAĞLIK HİZMETİ SUNDUK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

"Foruma katkı sağlayacak tüm dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Son derece zengin içeriğe sahip forumumuzun ufuk açıcı tartışmalara yol açacağına inanıyorum. Bizler istişare etmenin önemini müdrik bir kadroyuz. Bugüne kadar yolumuzu, yol haritamızı hep istişare ile belirledik. İki gün önce iktidara gelişimizin 20. yıldönümünü geride bıraktık. Milletimiz siyasi istikrarsızlıktan sonra Türkiye'nin en genç partilerinden AK Parti'yi bir umut olarak gördü."

"Parlamenter demokrasi deneyimi, vatandaşımıza yeni bir yönetim sisteminin de gereğini gösterdi. Milletimize mahcup olacak hiçbir iş yapmadık. Bugün muhafazakar devrimci derken, kökü mazide olan atiyi ifade ediyoruz. Geçmişi reddetmeden geleceği inşa etmekten bahsediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun çıkış noktasını da bu yaklaşım oluşturuyor."

"Günü kurtarmak bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Siyaset usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir. Hamlelerin nereye varacağını kestiremiyorsanız kendinize ve ülkenize bedel ödetmeniz kaçınılmazdır. Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunduk. Bu alanda dünyada söz sahibi haline geldik. 45 günde 1006 odalı iki şehir hastanesini bir Asya bir de Avrupa Yakası'nda inşa ederek dünyaya örnek adımı attık."

"Esir takası ile tahıl koridorunun açılması ve devam ettirilmesinde kritik rolümüz önemli örnektir. Bizim bu süreçte sayın Putin'le sayın Zelenski ile sayın Guterres ile müzakeremiz dengeli yürümüş, bu süreci işletme fırsatı bulduk."

"DEVRİM GÖRÜNÜMLÜ ZEHİRLEME FAALİYETLERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"