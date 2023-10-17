İddialar yeniden alevlendi: 10 TL madeni para ve 500 TL banknot çıkacak mı?

Yayınlanma: 17.10.2023 - 19:01

Güncelleme: 17.10.2023 - 19:13

Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi sonucu bir süredir 500 TL'lik banknotun basılacağı iddia ediliyordu.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının yaşandığı Türkiye'de 5 liranın alım günün düşmesiyle birlikte 10 liralık madeni para ve 500 liralık banknot basılacağı iddiaları geçtiğimiz aylarda gündem olmuş ve ekonomi yönetiminden yalanlama gelmişti.

Bazı ekonomistler mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını belriterek 500'lük yeni banknot basımının kaçınılmaz olduğu görüşünde.

200 TL 7 DOLAR EDİYOR

2009 yılında piyasaya sürülen 200 TL banknotun Amerikan doları karşılığı yaklaşık 135 dolardı. Ancak bugünlerde değeri 7 dolara kadar düşmüş durumda.

Piyasadaki TL banknotların yaklaşık yüzde 95'i, 200 ve 100 TL'lik birimlerden oluşuyor. 25 ve 50 kuruşluk madeni paralar ise neredeyse hiç kullanılmıyor.

Türkiye’de banknot basma yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda. Zaman zaman yeni banknot basılacağına dair söylentiler çıksa da, bu iddialar şimdiye kadar resmi kurumlarca yalanlandı.

Peki Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek enflasyon koşullarında daha yüksek değerde banknot basılması gerekiyor mu? Buna dair herhangi bir kural var mı? Bu karar nasıl veriliyor? Avantajları ve dezavantajları neler?

BBC Türkçe, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz ile konuyu inceledi.