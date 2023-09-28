10 vekilden Bakan Işıkhan’a ‘Sputnik Türkiye’ soruları: ‘18 yeni işçi alınması yasalara aykırı değil mi?’

Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:41

Güncelleme: 28.09.2023 - 15:41

CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi’nin gazeteci kökenli milletvekilleri, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Sputnik Türkiye bürolarında 43 gündür sürdürdüğü grevi, TBMM gündemine taşıdı.

CHP milletvekilleri Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan, Okan Konuralp, Utku Çakırözer ve Yüksel Mansur Kılınç; İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu; Yeşil Sol Parti milletvekilleri Cengiz Çandar ve Ayşegül Doğan, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık ve EMEK Partisi Milletvekili Sevda Karaca; grev öncesinde ve sonrasında yaşananları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sordu.

Milletvekillerinin önergelerinde özetle şu değerlendirmeler yapıldı:

“Türkiye Gazeteciler Sendikası, ‘Sputnik Türkiye’ olarak ülkemizde yayın yapan, Rusya Federasyonu hükümetinin sahibi olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın Türkiye İrtibat Bürosunda, 17 Ağustos’tan itibaren bir grev gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz şubat ayında toplu sözleşme müzakerelerine başlayan ve yedi müzakere toplantısı yapan taraflar, işverenin sendikayı tanımayan tutumu nedeniyle uyuşmazlıkla görüşmeleri sonlandırmıştır.

“ÇALIŞANLARA SENDİKA BASKISI YAPILMIŞTIR”

24 Temmuz’da Türkiye Gazeteciler Sendikası, grev ilanını işverenin İstanbul’da Süzer Plaza’da, Ankara’da Koç Kuleleri’nde bulunan ofislerine asarak ilan etmiştir. Ankara bürosu temsilcisi, sendikanın yasal olarak astığı grev ilanını asılı olduğu yerden sökerek sendika üyesi çalışanlara gözdağı vermek ve sendikaya, üyelerine ve grev kararlarına saygı duymadığını göstermek kastıyla asılı bulunduğu yerden sökmüştür. İşverenin Ankara ve İstanbul büro temsilcileri ve yöneticileri tarafından, işyerinde çalışan sendika üyelerine sendikadan istifa etmeleri yönünde baskılar yapılmıştır. Sendikadan istifa etmemeleri halinde işten çıkarılacakları yönünde sendika üyesi çalışanlar tehdit ve baskılara maruz bırakılmıştır.

“18 KİŞİYİ SİGORTALI OLARAK İŞE BAŞLATTILAR”

Nitekim, 7 Ağustos tarihinde, işyeri sendika temsilcisi de dahil olmak üzere 24 sendika üyesinin, ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek toplu olarak iş akitlerine son verilmiştir. Ekonomik nedenle işçi çıkardığını ileri süren işveren aynı dönemde, İstanbul’un en lüks plazalarından olan Süzer Plaza’ya taşınmıştır. Türkiye Gazeteciler Sendikası ise, 17 Ağustos’ta fiili grev uygulamasına başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde, işveren ve temsilcileri hakkında sendikal baskı yapmak, işten çıkarılanların ve grevdeki işçilerin yerine kayıt dışı işçi çalıştırmak gibi nedenlerle suç duyurusunda bulunulmuş ve konu devletin ilgili tüm kurumlarına yapılan başvurular ve şikayetler ile intikal etmiştir. Yapılan bu başvurularla ilgili sonuç alınamayınca, işveren, Anayasamıza ve kanunlarımıza aykırı bir biçimde, yasal grev halen devam ederken grevdeki işçilerin ve sendikal nedenle işten çıkarılan işçilerin yerine 18 kişiyi sigortalı olarak işe başlatmıştır.”

‘YENİ ÇALIŞAN ALINMASI YASALARA AYKIRI DEĞİL MİDİR?’

Işıkhan’a şu sorular yöneltildi: