Sputnik Türkiye çalışanları grevin 20. gününde: 'Herkes safını netleştirdi, yılmayacağız'

Yayınlanma: 05.09.2023 - 19:56

Güncelleme: 05.09.2023 - 19:56

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye Ofisi işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev 17 Ağustos'tan bu yana sürüyor.

Grevin 20. günü dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasında süreç boyunca yaşananlar anlatıldı. Grevdeki çalışanlar adına basın açıklamasını okuyan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sendika hakkı ve adil bir ücret talebi ile başladığımız grevimizin 20. günündeyiz. İlk günkü gibi kararlı, ilk günkü gibi inançlıyız. Greve başlarken taleplerimiz çok açık ve yasal taleplerdi. Hukuksuz biçimde işten atılan üyelerimizin işlerine geri alınmaları ve toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıydı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını tanımayanlara, kanunlarımızı hiçe sayanlara karşı sessiz kalanları anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu ülkeye isteyen patron gelip, kanunları istediği gibi eğip bükerek insanları çalıştırabiliyor mu?

"RUSYA'DA TÜRK VATANDAŞLARINI İŞE ALDILAR AMA HALA ÇALIŞTIRAMIYORLAR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu suçlara sessiz mi kalacak? Sputnik işvereni grevi kırmak için her yolu denerken bu ülkenin kanunlarının çiğnenmesine izin mi verecekler? Aradan geçen 20 günde işverenden tek bir olumlu adım gelmediği gibi yasadışı girişimleri de devam ediyor. Önce grevin yasadışı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdular. Ancak mahkeme yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti. Bunun üzerine grevin etkisini kırmak için Rusya’da Türk vatandaşlarını işe aldılar ama hala çalıştıramıyorlar. Türkiye’de ise işsizliği fırsat bilen kendini bilmezler, işsiz gazetecileri arayarak iş teklifleri, iş görüşmeleri yaptı. Aralarından siyasetçileri arayıp sendikayı suçlayacak kadar hadsizleşenler oldu.

"SON 20 GÜNDE HERKES SAFINI NETLEŞTİRDİ"

Ama şunu bilsinler ki, ne yaparlarsa yapsınlar kendilerini temize çekemeyecekler. Bunlar beyhude girişimler. Grev kırıcısı oldukları, meslektaşlarını yolda bıraktıkları gerçeği meslek hayatlarında hep arkalarından gelecek. Son 20 günde herkes safını netleştirdi. Kimi emeği ve dayanışmayı, kimi ise kariyerini seçti. Bizlerin safı emek, bizlerin safı dayanışma, bizlerin safı mücadeledir. Makam ve mevkilerini düşünenler değil, direnenler işçi sınıfı tarihinde yerlerini alacak. Yılmayacağız, kazanana kadar direnmeye devam edeceğiz."

Basın açıklamasına Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil, Ahmet Şık, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Enis Berberoğlu, Yeşil Sol Parti Milletvekili Özgür Saki, TÜMTİS Sendikası, SOL Parti, Türkiye Sosyalist Partisi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Devrimci İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Emek Partisi, SODAP, 4. Vardiya İşçi Dayanışması, Sosyalist Cumhuriyet Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Emekçi Hareket Partisi temsilcileri katılım gösterdi.