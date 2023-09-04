Greve çıkmışlardı: Sputnik Türkiye çalışanlarından çağrı

Sputnik Türkiye çalışanlarının grevi sürüyor. Sendikadan yapılan açıklamada “Grevimizin 20. Gününde bir araya geliyoruz. Tüm meslektaşlarımızı ve emek dostlarını Sputnik çalışanları ile dayanışmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:52
Greve çıkmışlardı: Sputnik Türkiye çalışanlarından çağrı
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Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye Ofisi işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev sürüyor.

Sendika grevin 20. günü için bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı: 

“Sputnik işvereninin uzlaşmaz tutumu ve 24 üyemizi işten atmasıyla başlayan grevi, ilk günkü kararlılığımızla devam ettiriyoruz. Bugüne kadar hiçbir olumlu adım atmayan Sputnik işverenini bir kez daha uyarmak için grevimizin 20. Gününde bir araya geliyoruz. Tüm meslektaşlarımızı ve emek dostlarını Sputnik çalışanları ile dayanışmaya çağırıyoruz.”

Basın açıklaması yarın saat 18.00’da Sputnik Türkiye ofislerinin önünde yapılacak. 

NE OLMUŞTU?

Sputnik Türkiye çalışanları toplu iş sözleşmesi sürecinin işveren tarafından dağıtılması üzerine 17 Ağustos’ta greve çıktı. Sputnik İstanbul İrtibat Bürosu Müdürü Maksim Durnev ve Sputnik Ankara Büro Temcilcisi Elena Kochetkova grevin başladığı 17 Ağustos’ta Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) aleyhinde dava açtı. Ancak grev kararının durdurulmasını içeren davada mahkeme Sputnik işvereni aleyhine karar verdi. 


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Sputnik Türkiye grev TGS

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