100'den fazla ülkeye ihracat yapıyordu: Türk sanayi devi iflas etti

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato sürecinde bulunan Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında iflas kararı verdi.

Mahkeme tarafından yayımlanan ilana göre, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kayıtlı şirketin konkordato talebi reddedildi ve iflasın 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.15 itibarıyla açılmasına hükmedildi.

TASFİYE SÜRECİ İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Karara göre şirketin iflas tasfiyesi, İstanbul İflas Müdürlüğü tarafından adi tasfiye usulüyle yürütülecek.

İcra ve İflas Kanunu kapsamında gerekli bildirimlerin yapılmasına ve kararın ilgili kurumlara iletilmesine karar verildi.

Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ziya Güngör tarafından yapılan konkordato başvurusu da mahkeme tarafından reddedildi.

SEKTÖR FAALİYETLERİ VE İHRACAT AĞI

Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., alüminyum profil ve tamamlayıcı ürünler alanında faaliyet gösteriyordu.

Şirket; inşaat, otomotiv, mobilya, sanayi, makine ve savunma sanayisi gibi farklı sektörlere hizmet verdiğini, 6 kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığını açıklamıştı.

15 yılı aşkın sektörel deneyime sahip olduğunu belirten şirket, alüminyum ham maddesi, profil, kompozit panel ve kompozit deck üretimi gerçekleştiriyordu.

KONKORDATO SÜRECİ SONA ERDİ

Mahkemenin iflas kararıyla birlikte şirketin konkordato süreci sona erdi ve tasfiye işlemleri resmen başlamış oldu.