12. Kalkınma Planı Meclis’te… Emeklilik yaşı yükseltilecek mi?

Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:52

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:52

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin, 2024-2028 yıllarına yönelik hedeflerini içeren “On İkinci Kalkınma Planı” hakkında dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda 45 sayfalık uzun bir sunum yaptı.

Planda yer alan “Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır” ifadesi emeklilikte yaşın 65’e çıkacağı yorumlarına neden oldu.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’na göre 30 Nisan 2008 sonrası ilk kez sigortalı olan kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı, 9000 bin günün doldurulduğu tarihe göre kademeli olarak artırılacak.



Yasaya göre;

1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65 yaş emeklilik koşulu olarak aranacak.

1 Ocak 2048 tarihinden itibaren kadın ve erkek için emeklilik yaşı 65 olacak.

1999-2008 DÖNEMİ

On İkinci Kalkınma Planı’nda yer alan emeklilik yaşında değişiklik sinyali olarak öne çıkan “Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır” maddesi, 1999-2008 döneminde ilk kez sigortalı olanlarda kaygı yarattı.

Halk Tv yazarı Olcay Aydilek'in aktardığına göre, kulislerde, bu grupta yer alanlarda, emeklilik için yaş sınırının artırılabileceği konuşuldu. Konu, Meclis’e de taşındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ekibinde yer alan bir yetkiliye, bu soru yöneltildi ve “Hayır, böyle bir şey söz konusu değil” yanıtı alındı.

Bu kısa yanıtla ikna olmak mümkün değil. 2024’te, özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrasında çalışma yaşamında çok radikal düzenlemeler gündeme gelecektir.

Kemer sıkma politikalarına hız verilecek, işsizlik artacak, yeni vergiler, bekleyen elektrik ve doğalgaz zamları yaşama geçirilecek. Emeklilik sistemi de bu ağır süreçten payını fazlasıyla alacaktır.