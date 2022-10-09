13 bin emekçi 'gurbet'e çıktı!
İŞKUR’un güncel verileri, ekmeğini yurtdışında arayan emekçilerin sayısının arttığını gösterdi.
Bu verilere göre yılın ilk dokuz ayında İŞKUR tarafından yurtdışına gönderilen işçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26.1 artarak 12 bin 958 kişiye yükseldi.
En çok işçi gönderilen ülke ise yüzde 46 artış ve 2 bin 975 kişi ile Almanya oldu.
Bunu yüzde 174 artış ve 1836 kişi ile Irak, yüzde 256.2 artış ve 1065 kişi ile Rusya izledi.
Yurtdışına gönderilenlerin mesleklerine bakınca ilk beşte “betonarmeci”, “soğuk demirci”, “ustaşbaşı ya da atölye sorumlusu”, “elektrikçi” ve “inşaat ustası” yer alıyor.
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