Üzerine asansör düşen işçi hastaneye kaldırıldı

07 Ekim 2022 Cuma, 12:39

Olay; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde Yeni Mahalle Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvar üzerinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasın meydana geldi. Fabrikada asansör montajı yaptığı esnada üzerine asansör düşen 21 yaşındaki Veysel Enes Temiz ağır yaralandı.

Yaralı olay yelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan muayene sonrası şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Hemen ameliyata alınan şahsın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.