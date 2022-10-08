Yalova'da tersanede çalışan 5 işçi silahlı saldırıda yaralandı
Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan 5 işçi, silahlı saldırıda yaralandı.
Tersaneler bölgesine otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı.
Tersane önünde yaşanan olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova'daki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Güvenlik güçlerince 4 kişi oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Saray şoförüne 'simit' parası
- Yağmur gibi... Akaryakıtta yeni zam yolda
- Asgari ücret ve memur zammı ne olacak?
- Ünlü oyuncu feci kazada hayatını kaybetti
- Masada 'sınırlı' çözüm var
- AKP'nin 52 maddelik torba kanun teklifi TBMM'de
- New York'ta olağanüstü hal ilan edildi
- Stratejik Kerç Köprüsü'ne büyük saldırı!