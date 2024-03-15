13 Kişilik temizlik görevlisi alımına rekor başvuru!

Sağlık Bakanlığı’nın Şanlıurfa için ayırdığı 13 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 54 bin 633 kişinin başvuru yaptığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:06
13 Kişilik temizlik görevlisi alımına rekor başvuru!
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Sağlık Bakanlığı’nın 8 bin işçi alımıyla ilgili yapılan başvurunun kura çekimleri yapıldı. İŞKUR üzerinden, mülakatsız yapılan 8 bin kişilik alımlarla ilgili Şanlıurfa da 13 kişilik temizlik görevlisi kadrosu tahsis edildi.

BAŞVURU SAYISI 54 binin üzerinde

RHA ajansının aktardığına göre, 13 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için Şanlıurfa’dan adete rekor başvuru geldi. 13 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna Şanlıurfa’dan 54 bin 633 kişinin başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Söz konusu temizlik kadrosuna bu kadar yüksek düzeyde başvurunun yapılması Şanlıurfa’daki işsizliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.


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