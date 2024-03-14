Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı hangi gün açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai isim listesi için adayların gözü kulağı iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı hangi gün açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:14
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı hangi gün açıklanacak?
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Sağlık Bakanlığı temizlik ve güvenlik personeli alımı kura çekimi mart ayında tamamlanacak. Canlı kura çekimi Sağlık Bakanlığının YouTube hesabından da takip edilebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı hangi gün açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim tarihi 3-4 Nisan olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.


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