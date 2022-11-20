15-24 yaş arası 3.3 milyon genç, ne eğitimde ne istihdamda yer aldı

20 Kasım 2022 Pazar, 04:00

Uzun yıllardır Türkiye’nin en önemli toplumsal sorunlarının başında gelen işsizlik, geleceğin garantisi olarak görülen gençleri ise daha fazla etkiliyor. Bu kapsamda TÜİK’in yeni açıkladığı “İşgücü İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2022” başlıklı raporunun detayları ise resmi tanımla “ne eğitimde ne istihdamda olan”, halk arasında “boşta gezen” şeklinde nitelenen genç nüfusun hızlı şekilde arttığını ortaya koydu.

Bu rapora göre, bu yılın ikinci çeyreğinde (nisan, mayıs, haziran) 12 milyon 38 bin kişi olan 15-24 yaş grubundaki nüfus üçüncü çeyrekte (temmuz, ağustos, eylül) 11 milyon 974 bin kişiye inerken “ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfus” ise 2 milyon 736 binden 3 milyon 249 bine kişiye yükseldi. Ne eğitimde ne istihdamda olanların toplam genç nüfusa oranı da yüzde 22.7’den yüzde 27.1’e çıktı. Bu sayılar geçen yılın aynı çeyreğinde ise sırasıyla 12 milyon 2 bin kişi, 3 milyon 115 bin kişi ve yüzde 26 idi. Bu genel verilere ilgili gençlerin eğitim durumu ve cinsiyeti açısından bakınca daha çarpıcı sonuçlar olduğu görülüyor:

LİSE MEZUNU ZORDA

- 15-24 yaş grubundaki yükseköğretim mezunları arasında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinden bu yılın üçüncü çeyreğine 590 binden 557 bin kişiye düştü. Bunların oranı da yüzde 39.7’den yüzde 38.3’e indi.

- Bu durumdaki mesleki ve teknik lise mezunlarının sayısı ise 570 binden 583 bin kişi, oran yüzde 28.4’ten 30.7’ye yükseldi. Lise mezunlarında da sayı 683 binden 935 bin, oran yüzde 26.3’ten yüzde 32.8’e yükseldi.

- Lise altı eğitimlilerde sayı 1 milyon 131 binden 1 milyon 60 bin kişi, oran yüzde 19.7’den yüzde 18.8’e indi. Yine okuryazar olmayanlarda sayı 140 binden 115 bin kişi, oranı da yüzde 79.3’ten yüzde 77.1’e düştü.

- Ayrıca toplam sayı açısından, 2021’in üçüncü çeyreğinden 2022’nin üçüncü çeyreğine ne eğitimde ne istihdamda olan kadın oranı yüzde 34.1’den yüzde 36.2’ye (2 milyon 118 bin kişi), erkek oranı yüzde 18.2’den yüzde 18.5’e (1 milyon 130 bin kişi) yükseldi.