DİSK: İşsiz sayısı 7.7 milyonu aştı, genç işsizliğinde artış devam ediyor

17 Kasım 2022 Perşembe, 15:44

DİSK-AR, yılın üçüncü çeyreği ilişkin İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporu yayımladı. Raporda yer alan veriler dikkat çekici: Genç işsizliği yüzde 36.6, genç kadın işsizliği ise yüzde 48.4'e ulaştı.

Rapora göre her 100 kadından sadece 18’si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda bulunuyorken; yılın ikinci çeyreğindeki geniş tanımlı işsiz sayısı 7.7 milyonu aştı.

DİSK-AR, kayıtlı tam zamanlı istihdamın 21.8 milyon olduğunu bildirdi. Türkiye'de çalışma çağında bulunan kişi sayısı 64.7 milyon seviyesinde bulunuyor.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

TÜİK, 2022 3. çeyreğinde 30 milyon 665 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısını 2022 3. çeyreğinde 123 bin kişilik artışla 30 milyon 787 bin olarak açıkladı. 2022 3. çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti. Ancak TÜİK’in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi işgücü piyasasına ilişkin gerçeğin sadece sınırlı bir kısmını gösteriyor. İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermiyor. Bu nedenle alternatif işsizlik hesaplamaları yanında alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır!

TU¨I·K’in resmi istihdam oranı 2022 3. çeyrekte yüzde 47,5 olarak açıklanırken, DI·SK-AR tarafından TU¨I·K verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATI·) oranı yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 30,5 iken KATİ oranı yüzde 18,6 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 65 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 49 olarak hesaplandı.

Genç işsizliğinde artış eğilimi devam ediyor. TÜİK verilerinden yaptığımız hesaplamaya göre gençlerde geniş tanımlı işsizlik yüzde 36,6 düzeyinde gerçekleşti. Genç kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 48’i aştı.