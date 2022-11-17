DİSK: İşsiz sayısı 7.7 milyonu aştı, genç işsizliğinde artış devam ediyor
DİSK işsizlik oranlarıyla ilgili raporunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'de işsiz sayısı 7.7 milyonu aştı, genç işsizliği yükseliyor ve en çok işsiz kalanlar ise genç kadınlar oldu.
DİSK-AR, yılın üçüncü çeyreği ilişkin İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporu yayımladı. Raporda yer alan veriler dikkat çekici: Genç işsizliği yüzde 36.6, genç kadın işsizliği ise yüzde 48.4'e ulaştı.
Rapora göre her 100 kadından sadece 18’si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda bulunuyorken; yılın ikinci çeyreğindeki geniş tanımlı işsiz sayısı 7.7 milyonu aştı.
DİSK-AR, kayıtlı tam zamanlı istihdamın 21.8 milyon olduğunu bildirdi. Türkiye'de çalışma çağında bulunan kişi sayısı 64.7 milyon seviyesinde bulunuyor.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
TÜİK, 2022 3. çeyreğinde 30 milyon 665 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısını 2022 3. çeyreğinde 123 bin kişilik artışla 30 milyon 787 bin olarak açıkladı. 2022 3. çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti. Ancak TÜİK’in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi işgücü piyasasına ilişkin gerçeğin sadece sınırlı bir kısmını gösteriyor. İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermiyor. Bu nedenle alternatif işsizlik hesaplamaları yanında alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır!
TU¨I·K’in resmi istihdam oranı 2022 3. çeyrekte yüzde 47,5 olarak açıklanırken, DI·SK-AR tarafından TU¨I·K verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATI·) oranı yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 30,5 iken KATİ oranı yüzde 18,6 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 65 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 49 olarak hesaplandı.
Genç işsizliğinde artış eğilimi devam ediyor. TÜİK verilerinden yaptığımız hesaplamaya göre gençlerde geniş tanımlı işsizlik yüzde 36,6 düzeyinde gerçekleşti. Genç kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 48’i aştı.
Video Haberler
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- O sorular karşısında suspus!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- O soruyu kendimize sorar hale geldik
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı